Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль виїхала з України з перших днів вторгнення, залишивши будинок і навіть своїх вихованців. При цьому вона заявила, що допомагатиме біженцям і збирає для них кошти на благодійних концертах.

Проте на останніх концертах Кароль вже відступила від стриманих образів і у всю експериментує зі сміливістю нарядів. Не приховує вона і свою фігуру, показуючи форми завдяки значним вирізам або декольте.

Червоне дизайнерське плаття з тонкої тканини і без зайвих прикрас залишило лише два акценти, багато шанувальників відреагували в мережі досить бурхливо на виступ Кароль в подібному стилі, хоча іншим здалося, що артистка наборщила з вирізами.

"Краще б у вишиванці" - написала одна з дівчат. Інші помітили, що вигляд чарівний і Тіна виглядає, як діва.

Ми писали, відома українська співачка Оля Полякова дала інтерв'ю для випуску" Слава+", розповіла про витрати за кордоном, чому не віддала свій будинок переселенцям і хто для неї сьогодні Філіп Кіркоров (щоб подивитися весь випуск, доскролльте сторінку до кінця). Торкнулася також Ольга тему втрат близьких і те, як її старша дочка Маша справлялася з особистим болем після загибелі подруги.

Ми писали, Олександр Пономарьов звернувся до українців за допомогою - зник його друг.

Також Politeka.net писала, що Полякову далеко від України наздогнали неприємності.

Крім того Politeka.net повідомляла, що батьки відомої української співачки опинилися в окупації.