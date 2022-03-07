Тина Кароль показала, как раньше хорошо жилось и как она выглядела до того, как покидала Украину.

Тина Кароль после начала войны в Украине твердо отстаивает свою позицию, высказывается в адресс российского правительства и пытается поддержать страну и жителей, которые сражаются с оккупантами на своей земле, сообщает Politeka.net. Также Тина в последнее время прекратила рассказывать о буднях, как это было раньше.

В этот раз артистка вспомнила, какой была ее жизнь за несколько дней до начала войны и как она выглядела в эффектном дорогом красном платье с декольте.

Сейчас звезда выглядит иначе и не старается выглядеть надменно и ярко в дорогих платьях.

"Это было последнее платье и съемка перед войной. За нами правда!" - пишет Кароль.

Ранее артистка в слезах обратилась к народу и высказала слова поддержки.

"Мы выстоим, мы смелые, но мы будем открытые! Я хочу обратиться ко всем, кто слышит. Россияне, такого не должно быть!", - завила артистка тогда.

28 февраля Тина Кароль высказалась о происходящем в Киеве, опубликовав кадр из видео, на котором показано взрыв после попадания баллистической ракетой Искандер по Киеву.

«Пожалуйста, все, кто смотрит меня – распространите информацию! Я хочу призвать всех вас! Пожалуйста, берегите себя в эти два дня, я горжусь нашими мужчинами. Девушки, женщины, не выходите никуда.

Поймите, вы не заслужили быть в таком изолированном мире! Мы выстоим, мы смелые, но мы будем открытые! Я хочу обратиться ко всем, что слышит. Россияне, такого не должно быть!» - в слезах записала видеообращение Кароль.

Напомним, оккупанты подверглись тяжелому удару и прибегли к крайностям

Как сообщала Politeka, Тина Кароль не смогла сдержать слез, обращаясь к украинцам

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