Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль выехала из Украины с первых дней вторжения, оставив дом и даже своих питомцев. При этом она заявила, что будет помогать беженцам и собирает для них средства на благотворительных концертах.

Тем не менее на последних концертах Кароль уже отступила от сдержанных образов и во всю экспериментирует со смелостью нарядов. Не скрывает она и свою фигуру, показывая формы благодаря внушительным вырезам или декольте.

Красное дизайнерское платье из тонкой ткани и без лишних украшений оставило лишь два акцента, многие поклонники отреагировали в сети довольно бурно на выступление Кароль в подобном стиле, хотя другим показалось, что артистка наборщила с вырезами.

"Лучше бы в вышиванке" - написала одна из девушек. Другие подметили, что вид очаровательный и Тина выглядит, как дива.

Мы писали, известная украинская певица Оля Полякова дала интервью для выпуска "Слава+", рассказала о расходах за границей, почему не отдала свой дом переселенцам и кто для нее сегодня Филипп Киркоров (чтобы посмотреть весь выпуск, доскролльте страницу до конца). Затронула также Ольга тему потерь близких и то, как ее старшая дочь Маша справлялась с личной болью после гибели подруги.

Напомним, Александр Пономарев обратился к украинцам за помощью - исчез его друг.

Также Politeka.net писала, что Полякову далеко от Украины настигли неприятности.

Кроме того Politeka.net сообщала, что родители известной украинской певицы оказались в оккупации.