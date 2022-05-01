Зараз Мішина не готова говорити про особисте життя, але розповідає про те, як виходить з депресивних настроїв.

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина була головною героїнею першого сезону шоу "Холостячка", прославилася завдяки самим раним ролям, в тому числі і ролі владної Лідії Шефер в"кріпак". Причому артистка вирішила залишитися в Україні після нападу рф і воліла з маленьким сином перебратися в більш спокійне місто.

Київ і свій будинок Ксенія покинула ексренно, але розповіла, що вірить в перемогу і повернеться туди обов'язково.

"Почала виходити в мережу, отримувала багато повідомлень, що довго цього не було. Ось дивіться на цю моську, яка щось розповідає. Але кожен раз, коли я беру в руки телефон, я не знаю, що саме говорити. Адже кожен раз хочеться дарувати людям справжні емоції, щось приємне, але коли з тобою повна каша відбувається, ти не можеш цього робити.

Психологічно дуже погано розуміти, що в твоїй країні і на землі жах творитися, вмирають люди і діти. Це треба приймати, допомагати людям, треба це робити" - розказала Мішина про свої останні будні і про те, як тепер шукає сенс життя.

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Згідно з попередньою оцінкою, на концерті вдалося зібрати понад 42 мільйони гривень. Всі кошти будуть спрямовані на допомогу Україні під час війни.

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