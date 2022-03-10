Как пишет Politeka.net, популярная украинская блогерша и победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова решила показать, как она выглядит сейчас, после всех волнительных событий в Украине. Девушка не стала делать из себя идеальную и скрывать недостатки.

Как известно, Даша осталась дома и отказалась бежать из Украины, поэтому публикует новые кадры не так часто. Больше внимания девушка уделяет информации о происходящем в городах. Сейчас ситуации остаются очень напряженными на горячих точках.

«Отделение ПриватБанка. Вдруг забыли как я выгляжу! А это я, с прыщом на носу еду за продуктами» - пишет Ульянова и показывает, как она выглядит сейчас, после бессонных ночей.

Мы также писали, Даша Ульянова несмотря на сложную ситуацию Киева, остается в столице и время от времени выходит на связь с поклонниками. Так, в этот раз девушка опубликовала милые кадры с букетом тюльпанов в руках, правда, снимки были сделаны в бомбоубежище.

На фотографиях Даша запечатлена, сидя на стульчике и прижимая к себе красивый букет. На ней простая удобная одежда, на лице нет макияжа, а волосы собраны в небрежный хвост.

Напомним, Даша Астафьева, которая осталась в Киеве, эмоционально обратилась к украинцам: "Даже не сомневайтесь".

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