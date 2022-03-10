Как пишет Politeka.net, артистка разместила шуточное сообщение в своих Сториз.
В последние 15 дней украинцы особенно внимательно следят за новостями, а также за регулярными обращениями представителей власти. Так, особенной популярностью стали пользоваться заявления советника президента Украины Алексея Арестовича, которому удается успокоить людей даже в такие тяжелые времена.
Приходько решила отметить, что скоро популярность Арестовича превысит популярность прежнего кумира многих украинок – певца Олега Винника.
«Пока Винник в режиме тишины, Арестович беспощадно крадет его волчиц», - написала певица.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Украина не сдалась": Кулеба объявил, чем закончились полуторачасовые переговоры с Лавровым
Оккупанты снизили темп наступления и все чаще спасаются бегством: новые данные Генштаба ВСУ
Бойцы ВСУ разгромили базу врага, оккупанты бегут назад в Россию: "Это значительный успех"
Жена "Холостяка" Добрынина рассказала, как спасалась с мужем и сыном: "Взяли по два спортивных костюма..."
Стоит отметить, что «волчицами» принято называть фанаток Винника.
С самого начала войны с Россией Приходько активно освещает события в Украине. В частности, накануне она показала, как жители Мелитополя продолжают сопротивляться российским оккупантам, несмотря на захват города. Певица подчеркнула, что люди демонстрируют настоящий дух Украины, опубликовав соответствующие кадры в своем инстаграм.
Напомним, Настя Приходько показала настоящий дух Украины.
Как сообщала Politeka, Олег Винник нашел важные слова для украинок.
Также Politeka писала, что Приходько эмоционально обратилась к Kalush Orchestra, которые едут на Евровидение.