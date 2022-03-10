Как пишет Politeka.net, ведущая "ТСН" Алла Мазур опубликовала в своем Instagram фрагмент из пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На вопросы журналистов о ситуации в Мариуполе, где оккупанты нанесли авиаудар по роддому, дипломат ответил откровенным неприкрытым враньем.

Возмущенная Алла Мазур прокомментировала обман главы российского МИД: "Помните вчерашние фото из Мариуполя? Где русский лётчик прицельно разбомбил действующий роддом? Три человека погибли, среди них - маленькая девочка! А теперь слушайте, как эти убийцы врут всему миру! И знает Лавров, что врет. Посмотрите, как нервно какой-то шнурок дергает. Никуда от Гааги они не денутся. Правду в современном мире не спрятать".

В комментариях украинцы отреагировали куда менее сдержанно, призывая уничтожить вруна Лаврова.

Напомним, Даша Астафьева, которая осталась в Киеве, эмоционально обратилась к украинцам: "Даже не сомневайтесь".

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