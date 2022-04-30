Про це розповіла українська ведуча Маша Єфросиніна, яка особисто поговорила з російським артистом. Відразу після початку війни стало відомо, що Галкін і Пугачова покинули Росію. Якийсь час артисти мовчали, проте пізніше Галкін відкрито виступив на підтримку України і засудив вторгнення російських військових на територію суверенної держави.
Як розповіла Єфросиніна, такі дії не пройшли для шоумена без наслідків. У Росії Галкін залишився не тільки без роботи, але і без розкішного замку, в якому вони з Пугачовою і дітьми жили в останні роки.
"Він втратив все. Він не давав мені права розголошувати подробиці, але скажу так: замку немає. Все забрано, готується кримінальна справа, його по повній програмі викреслюють, очорняють в пресі. Тобто з ним відбувається все те, чого бояться артисти в Росії. Його немає і не буде", - розповіла українська ведуча.
При цьому вона зазначила, що приклад Галкіна наочно демонструє, що можливість виступити проти війни залежить виключно від самої людини.
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"Звернення Максима з перших днів стали для мене сигналом того, що, виявляється, можна висловлюватися, і вивезти дітей. Можна! Значить, це питання тільки внутрішнього вибору", - підкреслила Єфросиніна.
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