Брежнєва спочатку заявляла, що не підтримує вторгнення рф, а Лорак і зовсім промовчала.

Останнім часом багато запроданок, які виїхали з України заради заробітку в рф, почали приховувати всю інформацію про себе і припинили вести соціальні мережі. Нещодавно з'ясувалося, що Брежнєва і Лорак вирушили до Туреччини на черговий концерт.

Про це написав Стархіт, показавши спеціальний колаж із заявленими для концерту артистами.

Примітно те, що Брежнєва спочатку заявляла, що не підтримує вторгнення рф, а Лорак і зовсім промовчала. Тепер вони приїдуть на курорт, щоб разом з колегами порадувати відпочиваючих. І серед них буде багато росіян.

Раніше Лорак скасувала концерти в Росії і закрила Instagram. Шанувальники були обурені-артисти ніби як ненавидять Росію, але продовжують заробляти на громадянах країни.

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Про це розповіла українська ведуча Маша Єфросиніна, яка особисто поговорила з російським артистом. Відразу після початку війни стало відомо, що Галкін і Пугачова покинули Росію.

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