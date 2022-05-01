Візит Анджеліни Джолі в Україну вивів з себе росіян.

Культова голлівудська актриса викликала фурор в мережі, не побоявшись особисто приїхати в Україну, охоплену війною. Як відомо, 30 Квітня Джолі помітили в одній з кав'ярень Львова. Пізніше представники актриси повідомили, що вона прибула в Україну за власною ініціативою, щоб підтримати людей.

Втім, такий сильний вчинок голлівудської діви гідно оцінили не всі. У Росії він викликав чергову хвилю ненависті, яка захлеснула не тільки пересічних громадян, а й відомих особистостей.

Так, директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін виявився так обурений вчинком Джолі, що присвятив актрисі цілий вірш. Його початок виявився навіть українською мовою.

"Анжеліно, Анжеліно, друже ти мій сердечний! Обірвала моє серце зв'язком своїм грішним.

Анжеліна, я на мові віршів ще не писав, Але ти, подруга, мене розчарувала" - зізнався одіозний російський політик.

Після цього він розмістив вже рядки на "звичній своїй" мові. Починалося звернення до Джолі такими словами:

"Давай до нас на Донбас!

Тут горілка, пиво, квас».

Далі Рогозін обіцяв, що російський солдат «красуню не образить», а буде тільки радий побачити Джолі Наживо.

Крім явно скривдженого Рогозіна своєю думкою щодо візиту Джолі в США поділилася російська ведуча Тіна Канделакі.

"Перший раз, коли мене нудить при вигляді Анджеліни Джолі. Я щиро не розумію, чому Анджеліна Джолі або Шон Пенн не приїхали в ДНР або ЛНР? Чому Росію так старанно намагаються зробити світовим злом, послідовно доводячи, що всі, хто за Росію антигуманісти і просто чудовиська?", - поцікавилася Канделакі.

Відзначимо, що під час свого візиту Джолі побувала на Львівському вокзалі, відвідала дитячий інтернат І провідала дітей, постраждалих від війни. Під час пересування актриси по вулиці спрацювала повітряна тривога, і Джолі довелося разом з волонтерами бігти в укриття.

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