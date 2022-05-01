Известная украинская певица Камалия рассказала о своих личных потерях в этой войне.

Как сообщает Politeka.net, своей болью самая богатая певица Украины поделилась в интервью программе «Зірковий шлях».

До войны Камалия со своим мужем-миллиардером и двумя дочками жила под Киевом в роскошном особняке, занимавшем огромную территорию. Певица обожает животных, поэтому содержала целый «зоопарк». Как выяснилось, война унесла жизни некоторых любимцев Камалии.

Певица рассказала, что 1 марта выехала из Украины и сейчас находится в Лондоне. Однако, события в Украине звезда переживает очень тяжело.

«Очень больно было. Когда моя родня была в оккупации в Чернигове, под Черниговом. Я не могла никому дозвониться, я не могла дозвониться отцу. Две недели никаких весточек не было. Очень тяжело передать те ощущения…», - рассказала певица.

Она также рассказала о том, что оккупанты убили двух ее лошадей в Буче. В том же городе под Киевом в оккупации оказались друзья Камалии.

«Кто-то выбрался, кто-то самостоятельно сбежал, кого-то убили», - вспоминает певица.

По словам звезды, война заставляла ее плакать каждый день.

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