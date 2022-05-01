Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, як до неї потрапило в руки відео з реальними історіями українок з різних регіонів країни. Зрозуміло, артистка була під враженням після баченого.
За словами Єфросиніної, це історії про біль , страх-але одночасно, сміливість і надію. Це колективне жіноче звернення до світу. Це заклик до міжнародної спільноти спільними силами змінити майбутнє і звільнити наші землі від окупантів, які руйнують все на своєму шляху.
«Героїні відео розповідають про те, як вимушено тікали від війни, як прощалися з близькими, як втратили друзів і коханих. А також про жахливі звірства і знущання росіян над жінками, про життя в умовах окупації» - розповіла телеведуча і представила одне з відео.
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Про це розповіла українська ведуча Маша Єфросиніна, яка особисто поговорила з російським артистом. Відразу після початку війни стало відомо, що Галкін і Пугачова покинули Росію. Якийсь час артисти мовчали, проте пізніше Галкін відкрито виступив на підтримку України і засудив вторгнення російських військових на територію суверенної держави.
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