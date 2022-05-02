Співачка Злата Огневич, головна героїня шоу" Холостячка " показала стильний лук на прогулянці в Києві, подякувавши українським захисникам за таку можливість.

Як пише Politeka.net, українці вже 68-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Злата Огневич, як і майже всі українські зірки, підтримує Україну в боротьбі. І цього разу зірка показала, як гуляє по мирному Києву, який не так давно намагалися штурмувати окупанти, опублікувавши фото в своєму Instagram.

На фото Злата була в жовтій кофті. Зірка показала кілька знімком, демонструючи свій лук.

"Київ сьогодні такий

У мене є можливість гуляти, відчувати вітер і сонце, відчувати життя.

Це все завдяки нашим захисникам. Я щодня дякую за таку можливість. Спасибі, українські герої, безстрашні і мужні воїни. Вірю в кожного з Вас", - написала Злата.

Українці поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Злата, яка ви чарівна", "Все Буде Добре", "Все буде Україна", "красиві фото з Сонечком"

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