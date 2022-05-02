Як пише Politeka.net, українці вже 68-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Злата Огневич, як і майже всі українські зірки, підтримує Україну в боротьбі. І цього разу зірка показала, як гуляє по мирному Києву, який не так давно намагалися штурмувати окупанти, опублікувавши фото в своєму Instagram.
На фото Злата була в жовтій кофті. Зірка показала кілька знімком, демонструючи свій лук.
"Київ сьогодні такий
У мене є можливість гуляти, відчувати вітер і сонце, відчувати життя.
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Це все завдяки нашим захисникам. Я щодня дякую за таку можливість. Спасибі, українські герої, безстрашні і мужні воїни. Вірю в кожного з Вас", - написала Злата.
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