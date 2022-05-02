Певица Злата Огневич, главная героиня шоу "Холостячка" показала стильный лук на прогулке в Киеве, поблагодарив украинских защитников за такую возможность.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 68-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Злата Огневич, как и почти все украинские звезды, поддерживает Украину в борьбе. И в этот раз звезда показала, как гуляет по мирному Киеву, который не так давно пытались штурмовать оккупанты, опубликовав фото в своем Инстаграм.

На фото Злата была в желтой кофте. Звезда показала несколько снимком, демонстрируя свой лук.

"Киев сегодня такой

У меня есть возможность гулять, чувствовать ветер и солнце, чувствовать жизнь.

Это все благодаря нашим защитникам. Я ежедневно благодарю за такую возможность. Спасибо, украинские Герои, бесстрашные и мужественные воины. Верю в каждого из Вас", - написала Злата.

Украинцы поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Злата, какая вы волшебная", "Все будет хорошо", "Все будет Украина", "Красивые фото с солнышкой"

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