Переможниця 10 сезону талант-шоу "Х-Фактор", "Голос Діти-2016" і співачка Еліна Іващенко, яка записала дует з Олегом Винником "Діаманти", повідомила про рідну людину, якої вже немає серед живих.

Так, Еліна на своїй сторінці в Instagram зізналася, що її мамі в цей день могло б виповнитися 44 роки.

"Сьогодні моїй рідній матусі було б 44. Сама моя велика гордість в тому, що я твоя дочка. Моє серце б'ється за двох", - розповіла Еліна.

Підписники і шанувальники співачки відгукнулися на її біль і постаралися підтримати: «яка молода, ще жити і жити... Царство Небесне», «Мама завжди поруч! Її талант продовжується і процвітає в Вас! Ви - мамина гордість і щастя! Мами з Небес все бачать!", "Мама дивиться на тебе і пишається", "Матуся бачить з небес і бачить ваші успіхи. Нехай мама спочиває зі світом, я впевнена вона радіє вашим успіхам".

Еліна Іващенко народилася в 2002-му році в Броварах Київської області. Дівчина-сирота, після смерті мами її виховували бабуся і дідусь.

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