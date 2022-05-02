Так, Еліна на своїй сторінці в Instagram зізналася, що її мамі в цей день могло б виповнитися 44 роки.
"Сьогодні моїй рідній матусі було б 44. Сама моя велика гордість в тому, що я твоя дочка. Моє серце б'ється за двох", - розповіла Еліна.
Підписники і шанувальники співачки відгукнулися на її біль і постаралися підтримати: «яка молода, ще жити і жити... Царство Небесне», «Мама завжди поруч! Її талант продовжується і процвітає в Вас! Ви - мамина гордість і щастя! Мами з Небес все бачать!", "Мама дивиться на тебе і пишається", "Матуся бачить з небес і бачить ваші успіхи. Нехай мама спочиває зі світом, я впевнена вона радіє вашим успіхам".
Еліна Іващенко народилася в 2002-му році в Броварах Київської області. Дівчина-сирота, після смерті мами її виховували бабуся і дідусь.
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