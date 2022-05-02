Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, в інтерв'ю Politeka Online розповів, як відреагував на те, що йому заборонили в'їзд до росії на 50 років.

Данилко з перших днів повномасштабної війни Росії проти України не приховував своєї позиції, тому держава-агресор внесла його в список артистів, яких не пускає на свою територію.

"І я так дивлюся список. Боже, - думаю, яка хороша компанія. І дивлюся року. А там якийсь 1991, 1990, 1998. Я думаю, Боже, я що найстарший в списку? Я так засмутився. Думаю, ну це взагалі. Потім на радість побачив доктора Комаровського, який 1960 року народження, і думаю:»Ну хоч не самий я там дорослий". Виходить, якщо порахувати 50 років, то я ще можу потрапити на Червону площу з паличкою», - з властивим йому гумором прокоментував ситуацію артист.

"Ось не чим зайнятися людям. А з іншого боку, думаю, значить нас почули, значить зачепило те, що ми говоримо", - зазначив артист.

Андрій Данилко поділився своїми враженнями від рішення Росії.

"Так це дивно, ти живеш і виходить якийсь там указ, що тобі заборонений в'їзд в будь-яку країну. Дивно. Дивне відчуття. Тобто, Зате, що ти висловлюєш свою думку з приводу агресії іншої держави. Мені так подобається. Мені подобається, що хороша компанія", - зазначив артист.

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