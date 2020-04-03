Все случилось во время интервью

Украинский артист Андрей Данилко, который выступает в роли эксцентричной певицы Верки Сердючки, недавно дал интервью, в котором проболтался об интересном

Ведущий Слава Демин во время своей программы "СЛАВА+" сумел узнать правду о романе с актрисой Инной Белоконь, которая выступает в роли мамы Верки Сердючки, пишет Рoliteka.net.

Ведущий сыграл с интервьюированным в игру: "Соври мне". По правилам, певец должен был соврать Демину.

Так, на вопрос о более близких отношениях между Данилко и Белоконь, первый внезапно ответил: "Нет", а далее со смехом добавил: "Вот это я ляпнул, конечно".

Таким образом, Андрей Данилко, сам того не хотя, проболтался.

Стоит отметить, фанаты давно приписывают двум артистам роман, хотя и Инна Белоконь замужем.

Только для некоторых людей фото, распространенные в интернете, как бы намекают, что здесь не все так чисто.

Напомним, Инна Белоконь на днях отметила свое 52-летие.

Также она опубликовала фотоколлаж, на котором предстала в трех образах - при чем каждый совершенно не похож на предыдущий.

На первом фото: в светлом пальто, белой шапке, за рулем машины. На втором: позирует, "спрятавшись" за тантамареской в виде ковбоя. На третьем: кривляется в лесопосадке, изобразив ужас на лице.

Ранее сообщалось, что Андрей Данилко поделился фотографиями на официальной страничке Сердючки в Инстаграм.

Снимки были сделаны за кулисами концерта в немецком Штутгарте. На фото Сердючка позирует с парнем и девушкой в украинских национальных костюмах. При этом у парня на голове заячьи уши.

Верка же предстала в традиционном для себя наряде с народными мотивами и огромной звездой на голове.

Напомним, Данилко честно признался, почему у него никогда не было семьи.

Как сообщала Politeka, "немая" девушка Верки Сердючки внезапно заговорила и выдала всю правду о звезде.

Также Politeka писала, что продюсер впервые выдал правду о "страшном диагнозе" Андрея Данилко.