Украинский артист Андрей Данилко, который выступает в роли эксцентричной певицы Верки Сердючки, недавно дал интервью, в котором проболтался об интересном
Ведущий Слава Демин во время своей программы "СЛАВА+" сумел узнать правду о романе с актрисой Инной Белоконь, которая выступает в роли мамы Верки Сердючки, пишет Рoliteka.net.
Ведущий сыграл с интервьюированным в игру: "Соври мне". По правилам, певец должен был соврать Демину.
Так, на вопрос о более близких отношениях между Данилко и Белоконь, первый внезапно ответил: "Нет", а далее со смехом добавил: "Вот это я ляпнул, конечно".
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Таким образом, Андрей Данилко, сам того не хотя, проболтался.
Стоит отметить, фанаты давно приписывают двум артистам роман, хотя и Инна Белоконь замужем.
Только для некоторых людей фото, распространенные в интернете, как бы намекают, что здесь не все так чисто.
Напомним, Инна Белоконь на днях отметила свое 52-летие.
Также она опубликовала фотоколлаж, на котором предстала в трех образах - при чем каждый совершенно не похож на предыдущий.
На первом фото: в светлом пальто, белой шапке, за рулем машины. На втором: позирует, "спрятавшись" за тантамареской в виде ковбоя. На третьем: кривляется в лесопосадке, изобразив ужас на лице.
Ранее сообщалось, что Андрей Данилко поделился фотографиями на официальной страничке Сердючки в Инстаграм.
Снимки были сделаны за кулисами концерта в немецком Штутгарте. На фото Сердючка позирует с парнем и девушкой в украинских национальных костюмах. При этом у парня на голове заячьи уши.
Верка же предстала в традиционном для себя наряде с народными мотивами и огромной звездой на голове.
Напомним, Данилко честно признался, почему у него никогда не было семьи.
Как сообщала Politeka, "немая" девушка Верки Сердючки внезапно заговорила и выдала всю правду о звезде.
Также Politeka писала, что продюсер впервые выдал правду о "страшном диагнозе" Андрея Данилко.