Как пишет Politeka.net, известный украинский артист Андрей Данилко, широко известный под творческим образом Верки Сердючки вместе с актрисой Инной Белоконь, которая на сцене играет маму персонажа, высказались относительно войны и оккупантов. На странице в Instagram они опубликовали соответственные фото и видео, в котором показали свою гражданскую позицию.

Так, на фотографии Данилко и Белоконь в своих узнаваемых сценических образах запечатлены с непристойным в мирное время жестом, который показывают российским оккупантам, которые вторглись в Украину. А на видео можно увидеть архивное выступление Верки Сердючки, которая в микрофон напевает: "Прочь из Украины, москаль некрасивый!".

"Прочь! Прочь! Прочь! Стоим и не падаем духом! Никогда этому лживому нашествию не побороть нашу правду. Помогайте армии, помогайте терробороне и друг другу!", - говорится в подписи к фотографии.

Украинцы в комментариях горячо откликнулись на пост Данилко и Белоконь, оставляя слова благодарности и поддержки.

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