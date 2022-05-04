Віра Брежнєва і Ані Лорак не вийдуть на сцену перед росіянами в Туреччині. Як виявилося, організаторам довелося скасувати не тільки їхні концерти.

Так, серед тих, хто повинен був виступити навесні і влітку на концерті для росіян в турецькому готелі Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa був і Валерій Меладзе. Але співак також відмовився.

"Артисти відмовилися прилітати до Туреччини, тому скасували... співаки самі скасували, виходить, концерти тут. Самі ж співаки... вони сказали, що просто не можуть, і довелося скасувати всі концерти", - повідомили російські ЗМІ з посиланням на менеджера готелю.

Нагадаємо, 24 лютого, в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну Валерій Меладзе записав звернення, в ході якого закликав сісти за стіл переговорів.

"Ну а сьогодні я хочу попросити вас, я благаю сісти за стіл переговорів. Люди повинні вміти домовлятися, для цього нам дано мову, для цього нам дані всі здібності. Люди не повинні гинути. Це потрібно припинити", - сказав музикант.

Співачка Ані Лорак, чий рідний брат загинув в Афганістані в 1987 році, вибрала позицію мовчання, за яку її засудили не тільки слухачі.

Так, режисер Олег Боднарчук заявив, що Лорак йому більше не подруга. У 2018 Боднарчук був режисером одного з наймасштабніших шоу Лорак.

"На жаль або на щастя, одну подругу я втратив. Мені було дуже важливо, щоб у цей момент всі вийшли з прапором України на горизонт і висловили свою позицію. Це прикрашає людину, яка цінує свою батьківщину і готова за неї стояти до останнього. Мені було дуже сумно, що вона не поцікавилася, як у мене справи під час війни в Україні. Ніяких дзвінків і повідомлень. І ти розумієш, що в цих обставинах дружба наша, напевно, закінчилася. Хоча я зі свого боку переживаю за неї: чи не гризе її совість, чи спокійно вона спить. Але, мабуть, я вже відповіді на ці питання ніколи не дізнаюся. Мені така подруга не потрібна. До побачення, Ані Лорак", - висловив Боднарчук в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, українська телеведуча повідомила про трагедію в сім'ї - на фронті загинув її брат.

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