Популярна українська співачка, яка виїхала за кордон і виступає там на благодійних концертах, збираючи кошти для українців, сьогодні, 4 травня відзначає свій день народження. Артистці виповнилося 35 років, і в свій день народження вона загадала одне бажання.

На сторінці в Instagram Настя опублікувала миле фото, на якому позує в незвичайному вбранні з чорним корсетом і серйозним обличчям. А в підписі до своєї публікації розповіла, що загадала єдине бажання – закінчення війни і перемогу України.

"Рік тому уявляла, як буду відзначати цей день вдома, в колі рідних і друзів. І ніколи не думала, що в свій ювілей загадаю тільки одне бажання: щоб скоріше закінчилася війна і ми перемогли! Не вірю, що про таке бажання потрібно мовчати. Навпаки, вірю - воно збудеться якщо про нього говорити! І не просто говорити, а робити все від нас залежне для цього! Тому для мене буде найкращим подарунком, якщо сьогодні ми разом з вами зробимо добру справу і зберемо кошти на покупку автомобілів для ЗСУ", - написала Каменських і залишила реквізити для збору коштів.

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