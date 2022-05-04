Популярная украинская певица, которая выехала за границу и выступает там на благотворительных концертах, собирая средства для Украинцы, сегодня, 4 мая отмечает свой день рождения. Артистке исполнилось 35 лет, и в свой день рождения она загадала одно желание.

На странице в Instagram Настя опубликовала милое фото, на котором позирует в необычном наряде с черным корсетом и серьезным лицом. А в подписи к своей публикации рассказала, что загадала единственное желание – окончание войны и победу Украины.

"Год назад представляла, как буду отмечать этот день дома, в кругу родных и друзей. И никогда не думала, что в свой юбилей загадаю только одно желание: Чтобы скорей закончилась война и мы победили! Не верю, что о таком желании нужно молчать. Напротив, верю – оно сбудется если о нем говорить! И не просто говорить, а делать все от нас зависящее для этого! Поэтому для меня будет лучшим подарком, если сегодня мы вместе с вами сделаем хорошее дело и соберем средства на покупку автомобилей для ВСУ", - написала Каменских и оставила реквизиты для сбора средств.

Напомним, "Пришлось отменить": кто еще кроме Лорак и Брежневой отказался петь для россиян в Турции.

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