Популярний артист, телеведучий і актор Юрій Горбунов чітко показав свою позицію з перших днів вторгнення рф на наші землі. Більш того, разом з дружиною Катею Осадчою він підтримує біженців, допомагає з артистами збору коштів для нужденних і часто показує, що відбувається в будинках українців зараз.

Цього разу Горбунов показав чергові наслідки "русского мира і визволення". Зруйновані міста, життя мирних громадян, пошкоджені дороги і втрачені долі. Напрошується одне питання і телеведучий його задає чесно:

"За що? #украинапобедит🇺 🇦# россіятеррорист # иавместе " - пише Горбунов.

У мережі підтримали: "ставлю це питання постійно, за що нам це? За що мої батьки залишилися без дому? Чому я з маленькими дітьми тікала з рідного Херсона; це пухлина нашого українського народу. Мова; перемоги нам і мирного неба💙 💛 спасибі ЗСУ🙏 🇺 🇦; тварини, вони пошкодують; у мене немає слів! Я просто хочу, щоб це все повернулося до них бумерангом"»

Раніше ми писали, два місяці тому в телеграм каналі «Пошук знікліх» з'явилася інформація про пошук маленького Свята і його мами Ані, які зникли в Маріуполі.

І ось нарешті стала відома його доля. Як повідомила телеведуча Катя Осадча у своєму Instagram, хлопчик 8 тижнів свого життя провів у бомбосховищі.

Ми писали, Полякова не стала церемонитися зі співачкою Оксаною Білозір після її погроз.

Також повідомлялося, що батьки відомої української співачки опинилися в окупації.

Крім того Politeka.net писала, що юна фаворитка Олега Винника розповіла про свою сумну втрату.