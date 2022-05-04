В этот раз Горбунов показал очередные последствия «русского мира и освобождения».

Популярный артист, телеведущий и актер Юрий Горбунов четко показал свою позицию с первых дней вторжения рф на наши земли. Более того, вместе с супругой Катей Осадчей он поддерживает беженцев, помогает с артистами сбору средств для нуждающихся и часто показывает, что происходит в домах украинцев сейчас.

В этот раз Горбунов показал очередные последствия «русского мира и освобождения». Разрушенные города, жизни мирных граждан, поврежденные дороги и потерянные судьбы. Напрашивается один вопрос и телеведущий его задает честно:

«За что? #украинапобедит🇺🇦 #россиятеррорист #uaвместе» - пишет Горбунов.

В сети поддержали: «Задаю этот вопрос постоянно, за что нам это? За что мои родители остались без дома? Почему я с маленькими детьми убегала из родного Херсона; Это опухоль нашего украинского народа. Язык; Победы нам и мирного неба💙💛 спасибо ЗСУ🙏🇺🇦; Животные, они пожалеют; У меня нет слов! Я просто хочу, чтобы это все вернулось к ним бумерангом».

Ранее мы писали, два месяца назад в телеграмм канале «Пошук зниклих» появилась информация о поиске маленького Свята и его мамы Ани, которые исчезли в Мариуполе.

И вот наконец стала известна его судьба. Как сообщила телеведущая Катя Осадчая в своем Instagram, мальчик 8 недель своей жизни провел в бомбоубежище.

Напомним, Полякова не стала церемониться с певицей Оксаной Билозир после ее угроз.

Также сообщалось, что родители известной украинской певицы оказались в оккупации.

Кроме того Politeka.net писала, что юная фаворитка Олега Винника рассказала о своей горестной утрате.