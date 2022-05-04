Майстер спорту України з гімнастики Даша Ульянова, яка перемогла на шоу "Холостяк", розповіла, які проблеми її наздогнали в дорозі до Львова.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова-успішна українська гімнастка, яка перемогла на шоу "Холостяк". Хоч любов на проекті дівчина не знайшла, зате стала дуже популярною в мережі Instagram, де тепер активно веде блог. І цього разу Даша вирішила поділиться з фанатами історією своєї поїздки.

"Отже, почнемо, вчора я спонтанно вирішила поїхати на Західну Україну на кілька днів до родичів. Взяла квиток, сіла на потяг, мала приїхати о 7.30 ранку, але після атаки ракетами Львова та Закарпатської області нам повідомили, що потяг можуть затримати. Це ми дізналися вже в дорозі, природно. У мене вже були всі стадії: гнів, паніка, відчай, прийняття, істерика))) той, хто знає як я люблю поїзда - той зрозуміє) Мораль цієї байки така: вкотре я переконуюся, яким же правильним було рішення залишитися вдома за весь цей час і нікуди не їхати. Я не уявляю, як люди масово виїжджали і яке це було пекло. Ціную свій будинок ще більше. І ось зараз ми стоїмо в полі... У мене немає взагалі їжі, їла я в останній раз вчора о 17 годині і все. Затримка поїзда + 8 годин, але за моїми підрахунками це вже плюс 10", - написала Даша.

Також Ульянова зазначила, що з нею в СВ їхав чоловік, у якого пахнуть дуже шкарпетки. Тому їй довелося вийти в коридор і їхати там.

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