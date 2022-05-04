Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - успешная украинская гимнастка, которая победила на шоу "Холостяк". Хоть любовь на проекте девушка не нашла, зато стала очень популярной в сети Инстаграм, где теперь активно ведет блог. И в этот раз Даша решила поделится с фанатами историей своей поездки.

"Итак, начнем, вчера я спонтанно решила поехать на западную Украину на несколько дней к родственникам. Взяла билет, села на поезд, должна была приехать в 7.30 утра, но после атаки ракетами Львова и Закарпатской области нам сообщили, что поезд могут задержать. Это мы узнали уже в пути, естественно. У меня уже были все стадии: гнев, паника, отчаяние, принятие, истерика))) тот, кто знает как я люблю поезда - тот поймет) Мораль сей басни такова: в который раз я убеждаюсь, каким же правильным было решение остаться дома за все это время и никуда не ехать. Я не представляю, как люди массово выезжали и какой это был ад. Ценю свой дом еще больше. И вот сейчас мы стоим в поле... У меня нет вообще еды, кушала я в последний раз вчера в 17 часов и все. Задержка поезда +8 часов, но по моим подсчетам это уже плюс 10", - написала Даша.

Также Ульянова отметила, что с ней в СВ ехал человек, у которого пахнут очень носки. Поэтому ей пришлось выйти в коридор и ехать там.

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