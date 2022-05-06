І наші діти вже з самого дитинства знають ціну цих двох понять, вважає Саліванчук.

Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, Анна Саліванчук розповіла про те, як підносить різного типу інформацію своїм синам, особливо у воєнний час. Саліванчук заговорила про особливий підхід.

Артистка вирішила задати Глібу звичайні питання, адже слова дитини говорять істину.

"Незважаючи на те, що зараз відбувається в нашій країні, Гліб знає, що Україна сильна, вільна, що нас захищають солдати, наші герої. Він розуміє, що таких героїв дуже багато, і всі допомагають один одному. Ми зараз на різних фронтах стоїмо, хто воює на передовій, а хто на інформаційному фронті, інші займаються волонтерством – разом ми єдина країна, яка прагне до перемоги і незалежності. І наші діти вже з самого дитинства знають ціну цих двох понять " - розповіла Саліванчук.

Вона додала, що пишається юним поколінням, адже воно вільно і вільно йде вперед, співає гімн рідної країни і вчиться правильним цінностям.

Зазначимо, через деякий час після початку війни Саліванчук залишила квартиру в Києві і вирушила в більш безпечну Західну Україну.

"Мене багато хто відразу кликав за кордон. Але для мене це ніби зрада. Я нікого не засуджую. Добре, що виїхали. Для кожного просто своє. Якби у мене не було дітей, або вони були б дорослими, я була б зараз в Києві або в ЗСУ або в теробороні однозначно», - розповіла Саліванчук.

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