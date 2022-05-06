И наши дети уже с самого детства знают цену этих двух понятий, считает Саливанчук.

Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, Анна Саливанчук рассказала о том, как преподносит разного типа информацию своим сыновьям, особенно в военное время. Саливанчук заговорила об особенном подходе.

Артистка решила задать Глебу обычные вопросы, ведь слова ребенка говорят истину.

«Несмотря на то, что сейчас происходит в нашей стране, Глеб знает, что Украина сильна, свободна, что нас защищают солдаты, наши герои. Он понимает, что таких героев очень много, и все помогают друг другу. Мы сейчас на разных фронтах стоим, кто воюет на передовой, а кто на информационном фронте, другие занимаются волонтерством – вместе мы единственная страна, которая стремится к победе и независимости. И наши дети уже с самого детства знают цену этих двух понятий» - рассказала Саливанчук.

Она добавила, что гордится юным поколением, ведь оно свободно и свободно идет вперед, поет гимн родной страны и учится правильным ценностям.

Отметим, через некоторое время после начала войны Саливанчук оставила квартиру в Киеве и отправилась в более безопасную Западную Украину.

«Меня многие сразу звали за границу. Но для меня это будто предательство. Я никого не осуждаю. Хорошо, что выехали. Для каждого просто свое. Если бы у меня не было детей, или они были бы взрослыми, я была бы сейчас в Киеве или в ВСУ или в теробороне однозначно», - рассказала Саливанчук.

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