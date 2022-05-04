Украинская телеведущая Полина Неня рассказала о потере родного человека – на фронте погиб ее двоюродный брат.

Как написала на своей странице в Instagram Полина, подробностей и точной даты смерти Андрея Мирошникова они пока не знают. Тридцатого апреля он был похоронен в Днепре. Родом парень был из Старобельска Луганской области.

«С 2014 года он ни на день не оставил службу, защищая границы Украины! Герой нашей семьи и всей Украины был тяжело ранен в Рубежном, но выжил, второй раз он спасся уже в машине скорой помощи, которую жестоко и дерзко обстреляли российские орки, кроме Андрея никто не выжил. Его смогли доставить в военный госпиталь в городе Днепр, но тяжелые ранения оказались несовместимыми с жизнью», - сообщила Полина.

Гибель брата телеведущая назвала трауром для их семьи, родителей, сестры племянников, жены, родных, друзей, воевавших за Украину вместе с ним.

«У Андрея не осталось детей, но я счастлива, что мои дети имеют общие воспоминания, что у них такой пример, что в их крови, общая кровь с настоящим мужчиной, настоящим сыном Украины, настоящим человеком. Помолимся за Андрея. Светлая память», - призналась Полина, опубликовав кадры с братом.

Сотни людей постарались поддержать Полину Неню, высказав в комментариях к посту соболезнования и слова поддержки.

«Поля, Герои не умирают!», «Сочувствую Вам очень сильно! Вчера тоже похоронили моего дядю Романцева Николая, погиб 24 апреля в Луганской области! Вечная память Героям!», «Вечное уважение и благодарность за защиту».

Напомним, ранее о гибели своего родного человека сообщила Alyona Alyona. На фронте погиб ее кум.

Также Politeka.net писала, что Полякова ответила на угрозы Оксаны Билозир подать на нее в суд.

Кроме того Politeka.net сообщала, что Александр Пономарев обратился к украинцам за помощью - пропал его друг.