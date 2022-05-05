Популярний український телеведучий Юрій Горбунов разом з колегами з телеканалу "1+1" зібралися в Деокупованій Бородянці під Києвом і взялися за прибирання. Кадри з імпровізованого "суботника" телезірка опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На знімках можна побачити, як Юрій разом з колегами по телеканалу з лопатами і віниками в руках прибирають місто від наслідків російської окупації. На одному з кадрів можна побачити георгіївську стрічку, яку підмели в купку сміття. Також телеведучий зняв відео з рашистською відміткою "V" на паркані, зазначивши, що ці свині скрізь залишають ці Мітки.

У підписі до публікації Горбунов написав: "Плюсівці традиційно виїжджають на прибирання Бородянки! Вносимо свою частку у відновлення цього красивого міста, так сильно знищеного орками!". Користувачі тут же почали коментувати публікацію телеведучого, завдяки його і колег за таку ініціативу. Хтось із користувачів запропонував передати зелену фарбу для забору, щоб зафарбувати російські мітки.

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