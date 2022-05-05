Известно, что жена Юлия и его дети проживали в доме, который он покинул.

Рокер Валерий Харчишин сообщил, что разошёлся с женой и И написал, что у него новая жизнь с другой женщиной. Об этом певец сам сообщил на своей странице Facebook, пишет Politeka.net.

Известно, что жена Юлия и его дети проживали в доме, который он покинул:

«Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью в другом месте, в другом доме и имел и имею другие отношения. Я делал и буду делать все возможное в дальнейшем, чтобы ускорить победу и отстроить дом... Никакая дрянь не помешает мне это сделать», — добавил артист у себя в Фейсбуке.

В сети отреагировали не однозначно:

«Прям год разводов.... 🙄😕🥴; Разочарованный 😥 жаль жену, которая посвятила ему свою жизнь, родила детей, а он потом завел себе другую😥; Да что же такое, опять?; А экстрасенсы не соврали))); Оставил жене дом который разрушили решисты; Да, да сейчас прям время бросить семью!».

Ранее сообщалось, российские захватчики лишили лидера «Другої ріки» Валерия Харчишина дома, в котором он жил со своими тремя детьми. Дом находился под Гостомелем и был частью его жизни.

«В нем выросли и жили трое моих сыновей. Я строил его за все деньги, которые я зарабатывал. Я боролся за него, когда у меня отбирали землю, когда намахивали строители мошенники – перестраивал почти все. Недавно я построил рядом домик для родителей, изъявивших желание переехать. Во время затяжного ковид-кризиса. На последние деньги. Родители не переехали. Не успели. Для моих детей этот дом – их дом. Их Украина», - написал Харчишин.

Напомним, лидер "Другої ріки" Харчишин перенес сложную операцию.

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