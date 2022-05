Як пише Politeka.net, незважаючи на дуже важкий час Україна готується до виступу на "Євробаченні" в Італії, група kalush намагається підготуватися і гідно показати виступ навіть у такий непростий для нас час. Артисти проходять останні підготовки і перевіряють номер.

Група показала відразу кілька кадрів, як готується до Євробачення.

"Кожен день у нас по 10-15 інтерв'ю, репетиції, даємо правки по світлу, камерам, віджеїнгу і т.д. дуже щільний графік, робимо все можливе, щоб представити нашу країну якнайкраще. Хто зараз в Європі? Будете голосувати?» - запитують артисти.

Шанувальники підтримую:

"Красені, хлопці! Топимо за Україну! 👍 🇺 🇦 ♥ ; наша гордість🫶 🏻 💪 🏼 🇺 🇦; так! Будемо голосувати! 🔥 🔥 ; Коли Євробачення?; Ви круті, як змужніли морально і духом❤️; бажаю перемоги! Порвіть там всіх🔥 🔥; vote from Estonia💛 💙; ❤ ️ звичайно будемо голосувати!; Of course, I will vote several times. Ви в нашому номері 2 в Євробаченні! ❤ ️ ; Україна найбільше !Вроцлав голосуватиме за вас! Чекаємо в гості в липні!🙌💙💛».

