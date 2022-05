Как пишет Politeka.net, несмотря на очень тяжелое время Украина готовится к выступлению на "Евровидении" в Италии, группа kalush старается подготовиться и достойно показать выступление даже в такое непростое для нас время. Артисты проходят последние подготовки и проверяют номер.

Группа показала сразу несколько кадров, как готовится к Евровидению.

«Каждый день у нас по 10-15 интервью, репетиции, даем правки по свету, камерам, виджеингу и т.д. Очень плотный график, делаем все возможное, чтобы представить нашу страну как можно лучше. Кто сейчас в Европе? Будете голосовать?» - спрашивают артисты.

Поклонники поддерживаю:

«Красавцы, ребята! Топим за Украину! 👍🇺🇦♥; наша гордость🫶🏻💪🏼🇺🇦; Да! Будем голосовать! 🔥🔥; Когда Евровидение?; Вы круты, как возмужали морально и духом❤️; Желаю победы! Порвите там всех 🔥🔥; Vote from Estonia 💛💙; ❤️ конечно будем голосовать!; Of course, I will vote several times. Вы в нашем номере 2 в Евровидении! ❤️; Украина больше всего !Вроцлав будет голосовать за вас! Ждем в гости в июле!🙌💙💛».

Мы также писали, хоть и кажется, что Национальный отбор был в прошлой жизни, но совсем недавно украинцы и судьи определили, что на конкурс поедет группа Kalush. На страничке "Евровидение" в Инстаграм опубликовали видео с первой репетицией группы.

Напомним, лидер "Другої ріки" Харчишин неожиданно заявил о разводе.

Как сообщала Politeka, Украинцам раздадут по 6500 грн: кто имеет право и как получить, новая услуга в "Дія".

Также Politeka писала, что защитник Мариуполя призвал организовать эвакуацию для раненных солдат.