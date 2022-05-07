Популярна українська співачка Оля Полякова, яка зараз активно виступає за кордоном, збираючи гроші на благодійних концертах, поділилася в своєму Instagram милим фото з телеведучою Машею Єфросиніною. Виявилося, що артистки вирішили приєднатися до челенджу, який напередодні оголосила Леся Нікітюк.
Суть флеш-мобу в тому, щоб дівчата причепурилися і опублікували в мережі красиві фото і таким чином підбадьорили українських захисників. Раніше до цієї ініціативи приєдналася солістка групи "Казка" Олександра Зарицька.
Не залишилися осторонь і Полякова з Єфросиніною, які зараз за кордоном. Оля показала кадр з гримерки, на якому вони з Машею при повному параді. Особливо відрізняється Полякова - вона з красивою укладкою і яскравим макіяжем з червоною помадою.
"Підтримуємо челендж @lesia_nikituk, з @mashaefrosinina! Причепурилися для благодійного концерту в Нюрнберзі! І зробили фото #красадлязсу!!! Наші захисники, ми вас любимо!",- підписала знімок співачка.
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