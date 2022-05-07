Популярная украинская певица Оля Полякова, которая сейчас активно выступает за границей, собирая деньги на благотворительных концертах, поделилась в своем Instagram милым фото с телеведущей Машей Ефросининой. Оказалось, что артистки решили присоединиться к челленджу, который накануне объявила Леся Никитюк.
Суть флэш-моба в том, чтобы девушки прихорошились и опубликовали в сети красивые фото и таким образом подбодрили украинских защитников. Ранее к этой инициативе присоединилась солистка группы "Казка" Александра Зарицкая.
Не остались в стороне и Полякова с Ефросининой, которые сейчас за границей. Оля показала кадр из гримерки, на котором они с Машей при полном параде. Особенно отличается Полякова – она с красивой укладкой и ярким макияжем с красной помадой.
"Поддерживаем челлендж @lesia_nikituk, с @mashaefrosinina! Принарядились для благотворительного концерта в Нюрнберге! И сделали фото #красадлязсу!!! Наши защитники, мы вас любим!", - подписала снимок певица.
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