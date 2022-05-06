Як пише Politeka.net, 55-річна Ольга Сумська - успішна українська актриса, яка практично 40 років грає в театрі і кіно. Зірка з 87-го по 91-й була одружена з актором Євгеном Паперним, від якого народила старшу дочку Антоніну. А в 96-му році вийшла заміж за Віталія Борисюка, з яким минулого року відзначила срібне весілля. Пара і зараз разом і сьогодні, шостого травня, на честь дня Весілля Сумська опублікувала спільне фото з Віталієм Борисюком.
"26 років...",- підписала кадр Ольга.
На фото можна побачити молоду Сумську у весільній сукні та Віталія у світлому костюмі та з квітами.
У другому сторіс вже було сучасне фото пари. Оля також одягла сукню з фатою, а поруч стояв Віталій з мікрофоном.
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"26 років разом", - написала Оля.
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