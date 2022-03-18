Сумская была поражена видом разрушенного дома и того, что от него осталось.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская часто выкладывает в сети размышления по поводу проиходящего у нас в стране. Причем звезда, так же, как и многие другие, была поражена происходящим и обстрелами оккупантов, что вторглись на наши земли.

В этот раз Ольга показала кадры с разрушенным домом, где многие люди потеряли свои дома и все ценное из-за нападения оккупантов. Причем уцелела лишь половина здания.

«Фоторабота «Украденная жизнь» Саши Анисимовой из Харькова…» - пишет Сумская.

В сети ответили:

«Мой родной Харьков держись, мы ведь сильные и смелые; Боже♥️🇺🇦🙏; Спокойно без слез; Кошмар, кошмар скорее бы наступил мир; Больно смотреть😢; Оставьте всех детей, злые языки. Думайте о победе; Мы не можем это простить!! Победа за нами!; Очень грустно смотреть на такое, а людям, кого это коснулось, невозможно подумать как им это пережить!».

Сумская усердно поддерживает украинцев и старается обратить внимание на многие проблемы. Артистка сейчас восхищается силой духа жителей Мелитополя, Херсона и Бердянска, которые не сдаются и отказываются отдавать город оккупантам.

Сейчас войска РФ пытаются захватить территорию и подавить протест, но люди не собираются этого делать и продолжают каждый день выходить на площадь.

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