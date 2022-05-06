Как пишет Politeka.net, 55-летняя Ольга Сумская - успешная украинская актриса, которая практически 40 лет играет в театре и кино. Звезда с 87-го по 91-й была замужем за актером Евгением Паперным, от которого родила старшую дочь Антонину. А в 96-м году вышла замуж за Виталия Борисюка, с которым в прошлом году отметила серебряную свадьбу. Пара и сейчас вместе и сегодня, шестого мая, в честь дня свадьбы Сумская опубликовала совместное фото с Виталием Борисюком.
"26 лет...", - подписала кадр Ольга.
На фото можно увидеть молодую Сумскую в свадебном платье и Виталия в светлом костюме и с цветами.
Во втором сторис уже было современное фото пары. Оля также надела платье с фатой, а рядом стоял Виталий с микрофоном.
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"26 лет вместе", - написала Оля.
Напомним, Сумскую взволновала неприятная критика, которой завалили ее соцсети
А еще Politeka писала, что Сумская показала остатки разрушенного после обстрела дома
Также Politeka сообщала, что Ступка безжалостно проехался по дочери Сумской, которая живет в РФ