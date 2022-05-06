Актриса Ольга Сумская показала свое свадебное фото с Виталием Борисюком в честь 26-й годовщины.

Как пишет Politeka.net, 55-летняя Ольга Сумская - успешная украинская актриса, которая практически 40 лет играет в театре и кино. Звезда с 87-го по 91-й была замужем за актером Евгением Паперным, от которого родила старшую дочь Антонину. А в 96-м году вышла замуж за Виталия Борисюка, с которым в прошлом году отметила серебряную свадьбу. Пара и сейчас вместе и сегодня, шестого мая, в честь дня свадьбы Сумская опубликовала совместное фото с Виталием Борисюком.

"26 лет...", - подписала кадр Ольга.

На фото можно увидеть молодую Сумскую в свадебном платье и Виталия в светлом костюме и с цветами.

Во втором сторис уже было современное фото пары. Оля также надела платье с фатой, а рядом стоял Виталий с микрофоном.

"26 лет вместе", - написала Оля.

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