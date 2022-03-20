Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская часто выкладывает в сети разную информацию с помощью гражданам, помогает приютам для животных, а также высказывает свое мнение. Старшая дочь Ольги сейчас живет в РФ и часть аудитории решила, что это повод для споров в сети, под постами Сумской.
Саму Ольгу гневные комментарии удивили.
«Ах вы про**утка прорроссийская, чтоб ты ощутила бомбардировку но свою голову, умылась кровавыми деньгами».
«Вы матерей, у которых умерли сыны и дочки, тоже будете языком утешать? Или скажете какая разница? Жду ваш ответ».
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«Наша победа придет, а вы с Борисюком будете российскую музыку прославлять».
«Получаю комментарии. Украинцы, что же вы делаете?» - удивилась Ольга странному потоку негатива.
Ранее Ольга показала кадры с разрушенным домом, где многие люди потеряли свои дома и все ценное из-за нападения оккупантов. Причем уцелела лишь половина здания.
«Фоторабота «Украденная жизнь» Саши Анисимовой из Харькова…» - пишет Сумская.
«Кошмар, кошмар скорее бы наступил мир; Больно смотреть😢; Оставьте всех детей, злые языки. Думайте о победе; Мы не можем это простить!! Победа за нами!; Очень грустно смотреть на такое, а людям, кого это коснулось, невозможно подумать как им это пережить!».
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