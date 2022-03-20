Ольга Сумская столкнулась с жесткой критикой и резкими высказываниями в свой адрес.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская часто выкладывает в сети разную информацию с помощью гражданам, помогает приютам для животных, а также высказывает свое мнение. Старшая дочь Ольги сейчас живет в РФ и часть аудитории решила, что это повод для споров в сети, под постами Сумской.

Саму Ольгу гневные комментарии удивили.

«Ах вы про**утка прорроссийская, чтоб ты ощутила бомбардировку но свою голову, умылась кровавыми деньгами».

«Вы матерей, у которых умерли сыны и дочки, тоже будете языком утешать? Или скажете какая разница? Жду ваш ответ».

«Наша победа придет, а вы с Борисюком будете российскую музыку прославлять».

«Получаю комментарии. Украинцы, что же вы делаете?» - удивилась Ольга странному потоку негатива.

Ранее Ольга показала кадры с разрушенным домом, где многие люди потеряли свои дома и все ценное из-за нападения оккупантов. Причем уцелела лишь половина здания.

«Фоторабота «Украденная жизнь» Саши Анисимовой из Харькова…» - пишет Сумская.

«Кошмар, кошмар скорее бы наступил мир; Больно смотреть😢; Оставьте всех детей, злые языки. Думайте о победе; Мы не можем это простить!! Победа за нами!; Очень грустно смотреть на такое, а людям, кого это коснулось, невозможно подумать как им это пережить!».

Напомним, в Минфине сообщили украинцам хорошие новости о выплате пенсий в марте

Как сообщала Politeka, Кабмин Украины принял важное решение относительно должников: что нужно знать

Также Politeka писала, что в Киеве на базе Соломенского рынка организовали приготовление выпечки и другой еды для украинских воинов