Популярна українська хореограф і багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова вирішила підтримати новий челендж Лесі Нікітюк "краса для ЗСУ". Танцівниця у своєму Instagram опублікувала під спеціальним хештегом милу фотосесію в лавандовому полі, яку присвятила українським захисникам.

Суть флеш-мобу, який запустила Нікітюк в тому, щоб дівчата причепурилися і опублікували в мережі красиві фото і таким чином підбадьорили українських захисників. Раніше до цієї ініціативи приєдналася солістка групи "Казка" Олександра Зарицька.

Тепер Ілона вирішила поділитися своїми красивими фото на підтримку воїнів. На кадрах вона зображена на тлі розкішного лавандового поля, на ній довге світле плаття, волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографій Гвоздьова написала: "Наші мужні чоловіки віримо в вашу силу, розум і спритність, спасибі вам кожен день, тримаємо за вас кулачки, молимося за вас і чекаємо повернення до дому і нашої ПЕРЕМОГИ. Ви у нас найкращі".

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