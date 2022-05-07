Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева решила поддержать новый челлендж Леси Никитюк "красота для ВСУ". Танцовщица в своем Instagram опубликовала под специальным хэштегом милую фотосессию в лавандовом поле, которую посвятила украинским защитникам.

Суть флэш-моба, который запустила Никитюк в том, чтобы девушки прихорошились и опубликовали в сети красивые фото и таким образом подбодрили украинских защитников. Ранее к этой инициативе присоединилась солистка группы "Казка" Александра Зарицкая.

Теперь Илона решила поделиться своими красивыми фото в поддержку воинов. На кадрах она запечатлена на фоне роскошного лавандового поля, на ней длинное светлое платье, волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фотографиям Гвоздева написала: "Наши мужественные мужчины верим в вашу силу, ум и ловкость, спасибо вам каждый день, держим за вас кулачки, молимся за вас и ждем возвращения к дому и нашей ПОБЕДЫ. Вы у нас лучшие".

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