Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева решила поддержать новый челлендж Леси Никитюк "красота для ВСУ". Танцовщица в своем Instagram опубликовала под специальным хэштегом милую фотосессию в лавандовом поле, которую посвятила украинским защитникам.
Суть флэш-моба, который запустила Никитюк в том, чтобы девушки прихорошились и опубликовали в сети красивые фото и таким образом подбодрили украинских защитников. Ранее к этой инициативе присоединилась солистка группы "Казка" Александра Зарицкая.
Теперь Илона решила поделиться своими красивыми фото в поддержку воинов. На кадрах она запечатлена на фоне роскошного лавандового поля, на ней длинное светлое платье, волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.
В подписи к фотографиям Гвоздева написала: "Наши мужественные мужчины верим в вашу силу, ум и ловкость, спасибо вам каждый день, держим за вас кулачки, молимся за вас и ждем возвращения к дому и нашей ПОБЕДЫ. Вы у нас лучшие".
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