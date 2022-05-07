Как сообщает Politeka.net, известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко посвятил свой новый оригинальный рецепт ВСУ, а также подвигу украинской армии под Изюмом, назвав его – "Ру*ня под Изюмом", ведь "ВСУ жарят как боги". Рецептом необычного и оригинального блюда он поделился на своей странице в Instagram.
Евгений Клопотенко отметил, что это блюдо идеально подходит для праздничного стола в честь победы Украины.
Ингредиенты:
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Готовый фарш или цельное мясо – 300 гПопулярные статьи сейчас
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Изюм – 150 г
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Лук – 1 шт.
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Картофель отварной или запеченный
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Квашеная капуста – 50 г
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Томатная паста – 10 г
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Сливочное масло – 50 г
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Растительное масло – 10 г
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Сладкая горчица – 15 г
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Коньяк – 50 г
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Соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Изюм залейте коньяком на 15 минут.
2. Лук порежьте полукольцами.
3. Мясо порубите мелко ножом, посолите, поперчите.
4. Разогрейте сковороду, налейте растительное масло и добавьте кусочек сливочного.
5. Переложите на сковороду мясо и лук, хорошо перемешайте и жарьте около 5 минут минут.
6. Влейте к мясу коньяк, остальное сливочное масло и поджигаем.
7. Добавьте в сковороду томатную пасту, сладкую горчицу, квашеную капусту, перец молотый.
Готовое блюдо выкладываем на горячий картофель и сверху присыпаем изюмом.
Украинцы в комментариях выражали свою радость из-за нового рецепта, который так долго ждали, и засыпали пост комплиментами и шутливыми подписями: "Как же вдохновились и вдохновляете-рецепт просто огонь", "Волаю от удовольствия", "О! Кажется, я знаю, что буду готовить на выходных", "Вы самое прекрасное, что может произойти на кухне!".
Напомним, Клопотенко рассказал, как увидел мощь украинской армии своими глазами.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал о легендарном блюде, рецепт которого ждут все украинцы.
Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко познакомил украинцев с рецептом паляницы.