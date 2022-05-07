Посвятил он свой новый оригинальный рецепт ВСУ, а также подвигу украинской армии под Изюмом, назвав его – "Ру*ня под Изюмом"

Как сообщает Politeka.net, известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко посвятил свой новый оригинальный рецепт ВСУ, а также подвигу украинской армии под Изюмом, назвав его – "Ру*ня под Изюмом", ведь "ВСУ жарят как боги". Рецептом необычного и оригинального блюда он поделился на своей странице в Instagram.

Евгений Клопотенко отметил, что это блюдо идеально подходит для праздничного стола в честь победы Украины.

Ингредиенты:

Изюм – 150 г

Лук – 1 шт.

Картофель отварной или запеченный

Квашеная капуста – 50 г

Томатная паста – 10 г

Сливочное масло – 50 г

Растительное масло – 10 г

Сладкая горчица – 15 г

Коньяк – 50 г

Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Изюм залейте коньяком на 15 минут.

2. Лук порежьте полукольцами.

3. Мясо порубите мелко ножом, посолите, поперчите.

4. Разогрейте сковороду, налейте растительное масло и добавьте кусочек сливочного.

5. Переложите на сковороду мясо и лук, хорошо перемешайте и жарьте около 5 минут минут.

6. Влейте к мясу коньяк, остальное сливочное масло и поджигаем.

7. Добавьте в сковороду томатную пасту, сладкую горчицу, квашеную капусту, перец молотый.

Готовое блюдо выкладываем на горячий картофель и сверху присыпаем изюмом.

Украинцы в комментариях выражали свою радость из-за нового рецепта, который так долго ждали, и засыпали пост комплиментами и шутливыми подписями: "Как же вдохновились и вдохновляете-рецепт просто огонь", "Волаю от удовольствия", "О! Кажется, я знаю, что буду готовить на выходных", "Вы самое прекрасное, что может произойти на кухне!".

Напомним, Клопотенко рассказал, как увидел мощь украинской армии своими глазами.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал о легендарном блюде, рецепт которого ждут все украинцы.

Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко познакомил украинцев с рецептом паляницы.