Экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес в комментарии Слава Демину прокомментировал запрет, по которому ему нельзя въезжать в россию на протяжении 50 лет.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - успешный украинский музыкант, который больше 10 лет был вместе с Надей Дорофеевой, а недавно стало известно, что пара официально разошлась. Сейчас Дантес активно занимается творчеством и выпустил свою первую песню на украинском языке. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где ведет свой блог.

В этот раз Дантес дал комментарий теле- и радиоведущему Славе Демину, рассказав, как он относится к тому, что ему запретили посещать россию на протяжении 50 лет.

"Я это уже прокомментировал идите ...", - сказал Дантес.

"Считаю, что я дипломат", - написал в сторис Дантес.

После этого Дантес показал, как в Мариуполе меняют украинскую табличку на русскую.

"Язык очень важен. Просто оккупанты первое что делают - меняют его", - написал Дантес.

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