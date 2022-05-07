Про це шоумен повідомив у своєму Instagram, пише Politeka.net. Так вийшло, що в перший день бездушної російської атаки на Україну Хіменес-Браво був у себе на батьківщині – в Колумбії, куди він полетів у відпустку. Шеф-кухар оперативно прилетів до Варшави, де намагався як тільки може допомагати українцям і українській армії.

Однак, зараз Ектор повертається додому. Він показав кадри, зняті з вікна машини, що швидко їде.

"Повертаюся в Україну. Провели благодійну вечерю у Варшаві, зібрали 1 млн 300 тисяч для України. Пора працювати на перемогу в рідному Києві. Слава Україні", - йдеться в субтитрах до відео.

Хіменес-Браво також нагадав про те, що його ресторани в Києві весь цей час продовжували працювати, забезпечуючи українців безкоштовним харчуванням.

"Я вже близько. Війну зустрів я в Колумбії у відпустці, відразу терміново вилетів до Варшави, звідти поїхав до Києва, після поїхав до Варшави провести благодійну вечерю. І весь цей час наші ресторани працюють і годують військових, поліцію, ТРО, пенсіонерів, біженців. Вже скучив за Україною",- написав шеф-кухар.

Варто відзначити, що колумбієць прожив в Україні вже 13 років. Після початку війни Ектор, як і багато українців, вирішив перейти на українську мову, а також зізнався, що вважає нашу країну своїм домом.

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