Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - успешный украинский танцор, который побеждал на "Танці з зірками", а в прошлом году стал судьей проекта "Україна має талант" вместе с Сергеем Притулой и Ксенией Мишиной. А сейчас Евгений активно помогает ВСУ и в этот раз показал, какой подарок передал бойцам, опубликовав видео в Инстаграм.

На кадрах можно увидеть Евгения, который передает пикап бойцам ВСУ. Танцор отмечает, что это не единственная машина, которую купили для бойцов и скоро будет еще.

"Авто у ребят!

Спасибо всем кто приобщился!

Еще одно уже купили, и готовим.

Скоро повезу его к ребятам на позиции!", - написал Евгений под видео.

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