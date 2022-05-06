Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - успешный украинский танцор, который побеждал на "Танці з зірками", а в прошлом году стал судьей проекта "Україна має талант" вместе с Сергеем Притулой и Ксенией Мишиной. А сейчас Евгений активно помогает ВСУ и в этот раз показал, какой подарок передал бойцам, опубликовав видео в Инстаграм.
На кадрах можно увидеть Евгения, который передает пикап бойцам ВСУ. Танцор отмечает, что это не единственная машина, которую купили для бойцов и скоро будет еще.
"Авто у ребят!
Спасибо всем кто приобщился!
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
ВСУ перешли в контрнаступление: что ждет Харьковщину в ближайшие дни, карта
Одна из самых успешных атак: вскрылось, кто помог Украине потопить "Москву"
Столб дыма до небес: в Киеве сильный пожар, здание охвачено огнем
"Будем воевать, пока…": Арестович назвал условие для победы Украины над россией
Еще одно уже купили, и готовим.
Скоро повезу его к ребятам на позиции!", - написал Евгений под видео.
Напомним, судья "Україна має талант" Кот с красоткой женой порезвился в неожиданном образе
Также Politeka сообщала, что судья "Україна має талант" Кот с женой-красоткой устроил фотосессию в постели
А еще Politeka писала, что жена Евгения Кота на каблуках ошеломила растяжкой и переменами в жизни