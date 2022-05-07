Об этом шоумен сообщил в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Так получилось, что в первый день бездушной российской атаки на Украину Хименес-Браво был у себя на родине – в Колумбии, куда он улетел в отпуск. Шеф-повар оперативно прилетел в Варшаву, где старался как только может помогать украинцам и украинской армии.

Однако, сейчас Эктор возвращается домой. Он показал кадры, снятые из окна быстро едущей машины.

«Возвращаюсь в Украину. Провели благотворительный ужин в Варшаве, собрали 1 млн 300 тысяч для Украины. Пора работать на победу в родном Киеве. Слава Украине», - говорится в субтитрах к видео.

Хименес-Браво также напомнил о том, что его рестораны в Киеве все это время продолжали работать, обеспечивая украинцев бесплатным питанием.

«Я уже близко. Войну встретил я в Колумбии в отпуске, сразу срочно вылетел в Варшаву, оттуда уехал в Киев, после уехал в Варшаву провести благотворительный ужин. И все это время наши рестораны работают и кормят военных, полицию, ТРО, пенсионеров, беженцев. Уже соскучился по Украине», - написал шеф-повар.

Стоит отметить, что колумбиец прожил в Украине уже 13 лет. После начала войны Эктор, как и многие украинцы, решил перейти на украинский язык, а также признался, что считает нашу страну своим домом.

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