Відомий український виконавець, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записав відеозвернення до українців, в якому закликав петицію для порятунку маріупольських героїв. Ролик артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

У відео Святослав розповів про петицію до ООН і регіональних лідерів з усього світу з проханням почати невідкладну процедуру для маріупольських захисників. Також артист залишив посилання на цю петицію у своєму профілі.

"73-й день героїчно захищається Маріуполь. Але ситуація в місті, а особливо на території заводу "Азовсталь" зараз вкрай складна і небезпечна. Там залишаються сотні українських героїв, які знаходяться в оточенні. Серед них велика кількість поранених, а також цивільні люди, жінки і діти, які ховаються на заводі "Азовсталь" від російської агресії. Їм терміново потрібна підтримка. Тому я прошу вас зараз підписати петицію, яка закликає відновити сесію Генеральної Асамблеї ООН для термінового розгляду питання Маріуполя. Нам необхідно зібрати мільйон підписів якомога швидше", - розповів Вакарчук у своєму зверненні.

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