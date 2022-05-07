Відомий український виконавець, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записав відеозвернення до українців, в якому закликав петицію для порятунку маріупольських героїв. Ролик артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.
У відео Святослав розповів про петицію до ООН і регіональних лідерів з усього світу з проханням почати невідкладну процедуру для маріупольських захисників. Також артист залишив посилання на цю петицію у своєму профілі.
"73-й день героїчно захищається Маріуполь. Але ситуація в місті, а особливо на території заводу "Азовсталь" зараз вкрай складна і небезпечна. Там залишаються сотні українських героїв, які знаходяться в оточенні. Серед них велика кількість поранених, а також цивільні люди, жінки і діти, які ховаються на заводі "Азовсталь" від російської агресії. Їм терміново потрібна підтримка. Тому я прошу вас зараз підписати петицію, яка закликає відновити сесію Генеральної Асамблеї ООН для термінового розгляду питання Маріуполя. Нам необхідно зібрати мільйон підписів якомога швидше", - розповів Вакарчук у своєму зверненні.
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Пожежі охопили рф, рятувальники вже 10 днів намагаються приборкати вогонь: кадри зняті з дрона
Втрати продовжуватимуть зростати: в британській розвідці розкрили, навіщо насправді Путіну Маріуполь
"Шрам є": Марк Фейгін назвав можливий діагноз Путіна
Рада збільшує штрафи: за що українцям доведеться заплатити до 5 100 гривень
Нагадаємо, Чорному морі потопили ще одну "консерву" окупантів: з'явилося відео.
Як повідомляла Politeka, Вілкул повідомив про виявлення сотень колаборантів: "Надавали рф інформацію про розміщення українських військових".
Також Politeka писала, що "Ми будемо разом": Лукашенко знайшов нову загрозу і забредив про об'єднання України з рф.