Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина-популярна українська актриса, переможниця шоу" Танці з зірками", головна героїня шоу" Холостячка", а також суддя проекту"Україна має талант". У знаменитості є син Платон від минулого шлюбу. Не забуває Ксенія і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Мішина показала, як прогулялася з сином по Брюгге, Бельгія.
На кадраз син стояв біля прапора України, поки його актриса знімала на камеру.
"Поки у мене вихідний, вирішили поїхати в Брюгге. Мій син не пропустив жодного прапора. Кожен раз я чую "о, мам, дивись, наш влаг "100 000 разів на день", - написала Мішина.
На наступних кадрах Мішина показала, як насолоджується прогулянкою по музею тортур.
"Зайшли в музей тортур", - зазначила Ксенія.
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"Як вважаєте, кого я постійно представляла?",- написала в ще одному сторіс Мішина.
"Включаємо фантазію...",- продовжувала інтригувати Ксенія.
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