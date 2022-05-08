Актриса Ксенія Мішина, головна героїня шоу" Холостячка", показала, як з сином проводить час в Європі.

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина-популярна українська актриса, переможниця шоу" Танці з зірками", головна героїня шоу" Холостячка", а також суддя проекту"Україна має талант". У знаменитості є син Платон від минулого шлюбу. Не забуває Ксенія і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Мішина показала, як прогулялася з сином по Брюгге, Бельгія.

На кадраз син стояв біля прапора України, поки його актриса знімала на камеру.

"Поки у мене вихідний, вирішили поїхати в Брюгге. Мій син не пропустив жодного прапора. Кожен раз я чую "о, мам, дивись, наш влаг "100 000 разів на день", - написала Мішина.

На наступних кадрах Мішина показала, як насолоджується прогулянкою по музею тортур.

"Зайшли в музей тортур", - зазначила Ксенія.

"Як вважаєте, кого я постійно представляла?",- написала в ще одному сторіс Мішина.

"Включаємо фантазію...",- продовжувала інтригувати Ксенія.

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