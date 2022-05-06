Ксения не сдерживает эмоций и высказывается по поводу русской агрессии.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка", прославилась после победы на танцевальном шоу и удивила ролью амбициозной Лидии Шефер в сериале "Крепостная".

Сейчас артистка приходит в себя после событий в Киеве и пытается возобновить актерскую карьеру. Также она не забывает освещать ситуацию с вторжением рф на наши земли, чтобы ее аудитория из разных стран была в курсе событий.

«Просто невозможно все это понять, увидеть и услышать. Господи, когда ты заберешь его душу с этого мира?» - спрашивает Мишина, показывая тяжелые кадры прощания с нашими защитниками.

Также она прокомментировала любимые цитаты русских агрессоров, которые прикрываются темой Донбасса и заявляют, что это украинцы бомбили свои же земли многие годы. Причем уничтожения нашего народа, геноцид, рушенные судьбы – их совсем не смущают.

«Заметка-напоминание для умственно отсталых людей» - подметила Мишина.

Ранее мы писали, MELOVIN в интервью «Зірковому шляху» артист признался, что его удивляет, почему некоторые украинцы до сих пор не понимают, почему настолько важно отказаться от русского языка навсегда. Сейчас, когда тысячи людей умирают за язык, землю, границы.

Именно язык является большой границей Украины, отметил MELOVIN. К примеру, если бы во Франции кто-нибудь сказал, чтобы там был еще какой-то официальный язык, как сказала Могилевская, то этого никто бы не понял.

Нагадаємо, українська ведуча повідомила про трагедію у свої родині - на фронті загинув її брат.

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