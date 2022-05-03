Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка", снималась в довольно известных и популярных сериалах, а также стала победительницей одного из сезонов танцевального шоу.

В этот раз Ксения показала, как наконец-то приступает к той части своих будней, которых ей очень не хватало. Она снова участвует в съемках сериала и даже показала немного площадку, где будет блистать в очередном образе.

«И снова здравствуйте. Сегодня я в таком крутом месте, тут съемочная площадка. И сегодня снова ночная смена. У меняажется все тут ночные смены, я вообще тут не сплю. Вы тут спрашивали, какой жанр фильма моего. Не могу сразу сказать» - делится Мишина частью своей жизни.

До этого Мишина рассказала, что верит в победу и вернется домой обязательно.

«Начала выходить в сеть, получала много сообщений, что долго этого не было. Вот смотрите на эту моську, которая что-то рассказывает. Но каждый раз, когда я беру в руки телефон, я не знаю, что именно говорить. Ведь каждый раз хочется дарить людям настоящие эмоции, что-то приятное, но когда с тобой полная каша происходит, ты не можешь этого делать.

Психологически очень плохо понимать, что в твоей стране и на земле ужас твориться, умирают люди и дети. Это надо принимать, помогать людям, надо это делать» - заключила Мишина о своих последних буднях и о том, как теперь ищет смысл жизни.

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