Актриса Ксения Мишина, главная героиня шоу "Холостячка", показала, как с сыном проводит время в Европе.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - популярная украинская актриса, победительница шоу "Танці з зірками", главная героиня шоу "Холостячка", а также судья проекта "Україна має талант". У знаменитости есть сын Платон от прошлого брака. Не забывает Ксения и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Мишина показала, как прогулялась с сыном по Брюгге, Бельгия.

На кадраз сын стоял возле флага Украины, пока его актриса снимала на камеру.

"Пока у меня выходной, решили поехать в Брюгге. Мой сын не пропустил ни одного флага. Каждый раз я слышу "О, мам, смотри, наш влаг" 100 000 раз на день", - написала Мишина.

На следующих кадрах Мишина показала, как наслаждается прогулкой по музею пыток.

"Зашли в музей пыток", - отметила Ксения.

"Как считаете, кого я постоянно представляла?", - написала в еще одном сторис Мишина.

"Включаем фантазию...", - продолжала интриговать Ксения.

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