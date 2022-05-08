Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - популярная украинская актриса, победительница шоу "Танці з зірками", главная героиня шоу "Холостячка", а также судья проекта "Україна має талант". У знаменитости есть сын Платон от прошлого брака. Не забывает Ксения и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Мишина показала, как прогулялась с сыном по Брюгге, Бельгия.
На кадраз сын стоял возле флага Украины, пока его актриса снимала на камеру.
"Пока у меня выходной, решили поехать в Брюгге. Мой сын не пропустил ни одного флага. Каждый раз я слышу "О, мам, смотри, наш влаг" 100 000 раз на день", - написала Мишина.
На следующих кадрах Мишина показала, как наслаждается прогулкой по музею пыток.
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"Зашли в музей пыток", - отметила Ксения.
"Как считаете, кого я постоянно представляла?", - написала в еще одном сторис Мишина.
"Включаем фантазию...", - продолжала интриговать Ксения.
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